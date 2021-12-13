Son dakika: Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ezgi K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık avukatları ise atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek 3 yıldır tutuklu yargılanan Ezgi K.'nın tahliye edilmesi talebinde bulundu.