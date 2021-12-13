HDP İl Kongresindeki terörizm propagandasına suç duyurusu

Emniyet
Genel Müdürlüğü, HDP İstanbul İl Örgütü
'nün 4. Olağan Kongresi'nde 'terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Küçükçekmece
'deki Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezi
'nde dün gerçekleştirilen kongreye, HDP
Eş Genel Başkanı Mithat Sancar
'ın yanı sıra bazı milletvekilleri ile parti üyeleri katıldı. Kongre skandal görüntülere sahne oldu. Terörist Öcalan'a destek sloganları atan HDP'liler, bölücü terör
örgütü PKK'nın marşlarını okudu ve ant içti. Bu terör propagandasının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Emniyet Genel Müdürlüğü
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kongre için İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nün gerekli tedbirleri aldığı belirtilen açıklamada, ancak salonda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığını ve örgütsel marşların söylendiğine dikkat çekildi. Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.