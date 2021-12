Otobüs yolda kaldı!

İstanbul Beyoğlu'nda bir İETT otobüsü arıza yaptı. O sırada yoldan geçen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız vatandaşların yanına gitti.

Çocuğunun otizmli olduğunu belirten bir kadın, 153'ü aradığını ancak cevap alamadığını söyledi. Çocuğun annesi, "Otizm rahatsızlığı var ve ben onu ayarlayarak geliyorum" dedi.

Haydar Ali Yıldız ise "Ben Beyoğlu Belediye Başkanıyım bunların muhatabı Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı" diye karşılık verdi. Çocuğun annesi ise "Sizin kim olduğunuzu biliyorum 153'ü arıyorum cevap vermiyorlar" yanıtını verdi.





'GELDİĞİNDEN BERİ REZİL OLDUK'

Haydar Ali Yıldız "Ben bu çocuğu nereye götüreyim söyle bana" diye sordu. Çocuğun İhsan Şerif İlkokulu'na gideceğini belirten annenin imdadına yetişen Yıldız belediye aracıyla çocuğu okula götürülmesini istedi. Çocuğun annesi ise "Böyle bir şey olur mu? Hayatımda ilk defa görüyorum. Büyükşehir buraya girdiğinden beri biz rezil olduk. Arızalıymış bir de, yarım saat haber vermişler. Bekliyoruz biz hala" ifadelerini kullandı. Bunun ardından Yıldız, "Ekrem Bey 'Otobüs senin it götür' diyor. Biz kötülemek istemiyoruz ama her gün yaşıyoruz" diye konuştu. Konuşmanın ardından anne ve çocuğu belediye aracıyla Yıldız'ın talimatıyla okuluna gitti. Otobüsten indirilen bir başka kadın yolcu ise "Her şey çok güzel olacak dediler böyle oldu işte. Ben kötülüyorum Ekrem İmamoğlu'nun hiç beğenmiyorum onu" diyerek tepki gösterdi.