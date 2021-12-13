"BUNLAR TAMAMEN VİCDANSIZ"



SABAH'a konuşan şehit babası Mehmet Sivri, oğlunun katledildiği saldırıya karışan DHKP-C üyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınmasıyla ilgili ateş püskürdü. Acılarının halen taze olduğunu belirten şehit babası "diyecek bir kelime bulamıyorum. Duyunca daha beter kahroldum. Nasıl oluyor da bu örgüt elemanlarına belediyeler iş verebiliyor. Onlar şehit ailelerinin ne durumda olduklarını bilmiyorlar mı? Devletimiz bu terör örgütü üyelerini tespit etsin ve biran önce bu isimlerin tek tek yargılanmasını istiyorum. Onların yargılanması içimizdeki acıyı ne kadar dindirebilir bilmiyorum ama bunların da belediyelerde çalışmasını istemiyoruz. Devletimiz biran önce bunları tespit etsin ve hukukun önüne çıkartsın, adalet yerini bulsun, hak ettikleri cezaları alsınlar. Çok acı bir durum bu. Ne demek ya ne demek. Bunu hangi vicdanla yapıyorlar. Bunlar tamamen vicdansızlar" dedi.