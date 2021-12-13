Türkiye’de bir ilk! Whatsapp durumundaki propagandaya 7,5 yıl hapis

Yapılan paylaşım, kişi listesinde bulunan ve programın yüklü olduğu kişiler tarafından görülmesi nedeniyle basın yayın yoluyla örgüt propagandası sayıldı. Altuntaş hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken zanlının Mustafa Kemal Atatürk ve İçişleri Bakanına yönelik hakaretleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarda özel soruşturma bürosuna gönderilerek soruşturma başlatıldı.

Eski Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Göç Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Önay Altuntaş, kaymakamlık sınavını kazanmasının ardından Çorum kaymakam adayı olarak göreve başladı. Önay Altuntaş, Facebook, Whatsapp ve Twitter hesaplarından paylaşımlar yaptı. Whatsapp durumuna "Hiçbir tarikat üyesi değilim, onlara bir düşmanlığım yok. Çünkü hemen hepsinin içinde bulundum. Hiç birine katılmadım kabul etmedim bulundum hepsinin içinde. Erdoğan'ı seviyorum ama onun masum suçlu demeden bir sürü insanı içeri atmasını desteklemiyorum, desteklemeyeceğim de. Dediğim gibi benim bu dünyada artık sokakta gezme özgürlüğüm bile kalmadı" paylaşımlarını yaptı. Altuntaş, paylaşımlarının devlet memurluğuna yakışmadığı gerekçesi ile görevinden uzaklaştırılarak kaymakam adaylığı görevi sonlandırıldı. Göç uzman yardımcılığına geri döndürülen Altuntaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'E ÖVGÜ MESAJLAR

Önay Altuntaş, Fetullah Gülen'e övgü dolu mesajların yanı sıra Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında hakaretlerde bulundu. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından zanlının FETÖ elebaşına yaptığı hakaretlerle ilgili 'Basın yayın yoluyla FETÖ silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Whatsapp durumu üzerinden, kişi listesinde bulunan ve Whatsapp programını yükleyen görülebilen paylaşımlar yaptığı ifade edildi. Altuntaş'ın Whatsapp durumunda, "Bir göç uzman yardımcısı olarak söylüyorum Muhammet Fetullah Gülen Hoca Efendinin ülkeye dönmesini istiyorum. Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendinin ülkeye yıllardır süren sürgününden dönmesi en büyük arzumdur. Duam inancım bana bunu emrediyor. Hocam her zaman yanınızdayım ve her kararınızı da duyacağım. Adaletiniz daim olsun Muhterem Hoca Efendi seni ağlatanları Allah ağlatsın. Gelin Fetullah hocam bizim esas idarecimiz sizsiniz. Gelin ve idare edin yönetin bizi" ifadelerini kullandı. Gülen'in kendilerini yönetmesini isteyen Altuntaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaret etti.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E DE HAKARETTİ

'FETÖ silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan iddianame hazırlanan Altuntaş'ın 21 Nisan'da, "Mustafa Kemal'i seviyorum ama onun istiklal mahkemeleri kurup binlerce insanı idam etmesini desteklemiyorum. Heykellerinin önünde öğrencilerden tut bir sürü insanı zorla her resmi bayramda durmasını sevmiyorum. Kafamı nereye çevirsem puttan başka bir şey görmüyorum. Heykeltıraşların zoruna gidebilir ama sevmiyorum gün gelecek hepsi yıkılacak. FETÖCÜLÜK demeyelim biz buna olay tamamiyle papanın bir tuzağıdır Papacılık diyelim. Süleyman Soylu kötü bir Papacıdır çünkü papanın adamıdır" paylaşımlarını yaptığı tespit edildi. Söz konusu paylaşımlara ilişkin Türk Milletini, Türk Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Hükümetin bir üyesi olan İçişleri Bakanını alenen aşağılama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ile Türkiye Cumhuriyeti kamu görevlilerine hakaret suçları bakımından Altuntaş hakkındaki dosya Özel Soruşturma Bürosu'na gönderildi.