Gençler ‘Beyoğlu Tarih Kulübü’ ile tarih bilinci kazanıyor

Geçmişten günümüze dünyanın önemli tarih ve kültür merkezleri arasında yer alan İstanbul'un gözdesi Beyoğlu'nda anlamlı bir proje daha hayata geçirildi. Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel birikimine ışık tutmak ve bu birikimi yeni nesillere aktarmak amacıyla Beyoğlu Tarih Kulübü'nü kurdu. Tarih Kulübü ile Beyoğlu'nun tarihi sokaklarından kimler geçti, hangi anıları biriktirdi, fark edilmeyen tarihi binalar yapımından kullanımına kimlerin anılarına şahitlik etti, geçmişten günümüze uzanan tarihi serüven genç nesillere aktarılıyor.



TARİHE IŞIK TUTULUYOR

Beyoğlu Tarih Kulübü ile ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenleniyor. Dönemsel ve sürekli olmak üzere planlanan etkinlikler kapsamında sergiler, konferanslar, okuma grupları, müze gezileri, çeşitli atölyeler ve söyleşiler gerçekleştiriliyor. Tarik Kulübü'ne katılan gençler tarihi, kültürel ve sanatsal etkinliklerle toplumumuzun önemli gördüğü günlerin, olayların ve tarihi karakterlerin üzerine düşünme fırsatı bularak hem bilinmeyenleri öğreniyorlar hem de tarihe ışık tutmada yardımcı oluyorlar.



BUGÜNE KADAR BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Faaliyetine aralıksız devam eden Beyoğlu Tarih Kulübü kurulduğu günden bugüne birçok çalışmaya imza attı. Geçlerle birlikte İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Okçular Tekkesi Müzesi'ne geziler düzenlendi. Kulüp tarafından hazırlanan Çevre Koruma Sergisi, Malazgirt Zaferi Sergisi, 30 Ağustos Zafer Sergisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Bilim İnsanları Sergisi, Türk-İslam Bilginleri Sergi ilçede bulunan okullarda ve spor tesislerinde sergilendi. Ayrıca "Haluk Dursun Anısına Gençlerle Hasbihâl" söyleşisi ve okuma etkinliklerinin yanı sıra gençlerin 1.Uluslararası Fetih Kısa Film yarışmasının gösterimine katılması sağlandı.



BEYOĞLU DÜNYANIN İHTİYAÇ DUYDUĞU BİRLİKTELİĞİN VE KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜDÜR

Beyoğlu Tarih Kulübü'nün önemine dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu geçmişten günümüze birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi bir ilçe. Farklı medeniyetlerin, farklı inançların tarih boyunca bir arada yaşadığı ender ilçelerden birisi. Yani bugün tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu birlikteliğin ve kardeşliğin sembolü olan bir ilçe. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak ilklerin şehri Beyoğlu'nun hem bu tarihi birikimini hem de tarihimizi gençlerimize aktarmak amacıyla Tarih Kulübümüzü kurduk. İstiyoruz ki, gençlerimiz nasıl bir medeniyetin torunları olduklarını bilsinler ve gelecekte de bu şanlı medeniyetin ışığı doğrultusunda kendi yollarını çizebilsinler" dedi.