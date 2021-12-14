Havalimanlarında ‘FOD’ yürüyüşü

Havalimanlarındaki pist, apron ve taksi yolu gibi uçakların hareket alanlarında bulunabilecek lastik parçası, taş, kum, pet şişeler, kâğıtlar, meşrubat kutuları, gazete, dergi parçaları, bez, kumaş parçalar, poşet gibi uçuş emniyetini olumsuz etkileyebilecek maddeler 'Yabancı Madde Döküntüsü(FOD) olarak tanımlanıyor.



Bu maddelerin ortaya çıkarabileceği olası sorunların önlenmesi amacıyla, uçak hareket alanları havalimanı görevlileri tarafından düzenli olarak kontrol edilerek temizleniyor.



DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında koronavirüs tedbirlerine uyularak FOD ve sebep olabileceği havacılık olaylarına ilişkin farkındalığın artırılması, havalimanlarında görev yapan personelinin bilinçlendirilmesi için 'FOD Yürüyüşü' gerçekleştirildi



FOD farkındalık yürüyüşü sonrasında katılımcılardan alınan görüş, öneri ve geri bildirimler değerlendirildi. Uçuş emniyeti farkındalığı üzerinde yaptığı pozitif etkiler göz önünde bulundurularak etkinliğin her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.