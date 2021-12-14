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Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:58

İstanbul merkezli fuhuş operasyonu: 15 gözaltı! Aralarında ünlü çete lideri de var

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul merkezli fuhuş operasyonu: 15 gözaltı! Aralarında ünlü çete lideri de var

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri dev fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 4 ilde 31 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında fuhuş çetesi lideri olduğu öne sürülen Hakan Ato’nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri il genelinde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini amacıyla suç örgütü oluşturan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ahlak Kumar Büro Amirliğince 6 ay süren çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul'da Beykoz, Bayrampaşa, Kağıthane, Ümraniye, Sultanbeyli, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Esenyurt, Şişli, Eyüpsultan, Kartal, Gaziosmanpaşa ilçelerinde ve İzmir, Aydın, Kilis'te 31 ayrı adreste operasyon gerçekleştirdi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyon kapsamında aralarında fuhuş çetesi lideri olduğu öne sürülen Hakan Ato'nun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadın kurtarıldı. Ahlak Kumar Büro Amirliğince yapılan ev aramalarında çok sayıda cep telefonu sim kart ve müşteri kayıtlarının olduğu not defterler ile birlikte 20 bin liraya yakın para ele geçirildi.

Hakan Ato

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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İstanbul merkezli fuhuş operasyonu: 15 gözaltı! Aralarında ünlü çete lideri de var
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