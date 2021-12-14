Mazot davasında yöneticilere ceza yağdı

ESKİ BAŞKANA 16 YIL CEZA



Çanakkale kamuoyunda "mazot davası" olarak bilinen Çanakkale S.S. 18 No'lu Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi davası Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2008 yılında sahibi olduğu benzin şirketine haksız kazanç temin ettiği iddiasıyla, suç örgütü kurmak ve yönetmek, zincirleme olarak zimmet, zincirleme olarak nitelikli zimmet, görevi kötüye kullanmak, zincirleme olarak özel belgede sahtecilik, zincirleme olarak açığa atılan imzanın kötüye kullanılması, birden fazla kişiye karşı dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve zincirleme olarak tehdit suçlarından yargılanan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 13 yılın sonunda beraat etti. S.S. Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı görevini halen yürüten Hasan Ateş 9 yıl 10 ay, Kooperatif yöneticileri ve o dönem kooperatif başkanı olan Bali Günay'a 16 yıl 3 ay, yönetici Fettan Acar ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SUÇU EMNİYETE VE MAHKEMEYE ATTI



Beraat kararının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, iddiaların aksine suçu o dönemin emniyet görevlilerine ve mahkeme heyetine attı. Akaryakıt istasyonunun aile şirketi olduğunu söyleyen Başkan Gökhan, kooperatife piyasanın çok üstünde fiyatla mazot sattığı iddialarının asla kabul edilir olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?



2008 yılının ekim ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, onlarca kooperatif üyesinin emniyete gönderdiği, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın sahibi olduğu L.G. isimli akaryakıt istasyonundan belediye denetimli minibüsçüler kooperatifine piyasanın çok üstünde fiyatla mazot sattığı ve kooperatifin milyonlarca lira zarara uğratıldığı ihbar mektubuyla harekete geçti. O dönem S.S. 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif başkanı olan Bali Günay, Başkan Yardımcısı Hasan Ateş, yönetim kurulu üyeleri F.A., A.K., N.K., Ü.G. ve M.E., denetim kurulu üyeleri C.M., İ.K. ve İ.E.'nin kooperatifi büyük miktarda zarara uğrattığı, görevlendirdikleri kişilerin üyeleri tehdit ettiği, bir üyenin ayağından vurulduğu, bazılarının darp edildiği ileri sürülürken soruşturma sonunda 39 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve irtikap iddiasıyla dava açıldı.

Çanakkkale'de özel yetkili mahkeme bulunmaması nedeniyle bir süre İstanbul Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken kooperatifin denetiminden sorumlu olan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan suç örgütü kurmak ve yönetmek, zincirleme olarak zimmet, zincirleme olarak nitelikli zimmet, görevi kötüye kullanmak, zincirleme olarak özel belgede sahtecilik, zincirleme olarak açığa atılan imzanın kötüye kullanılması, birden fazla kişiye karşı dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zincirleme olarak tehdit gibi birçok konuda suçlanıyordu.