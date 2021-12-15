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Giriş Tarihi: 15.12.2021

6’ncı ayınız dolar dolmaz hatırlatma dozu yaptırın

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
6’ncı ayınız dolar dolmaz hatırlatma dozu yaptırın

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Halkımız ‘İki doz aşı yaptırdım, artık gerek yok’ demesin. İkinci dozdan altı ay sonra koruyuculuk ciddi oranda düşüyor. 6 ay dolar dolmaz hatırlatma dozu mutlaka yapılmalı

Türkiye'de iki doz Sinovac aşısı olanlar için üçüncü doz uygulaması temmuzda, BioNTech için ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olan vatandaşlar için ise kasımda hatırlatma dozu hakkı tanımlandı. Dünya literatüründe hatırlatma dozunun süresinin 5 ila 6 ay arasında değiştiğini dile getiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Biz kendi kararımızla literatür bilgisine dayanarak 6 ay ifadesini kullandık. Şu aşamada özellikle iki doz BioNTech olanlarda da kişisel farklılıklar olmakla beraber az miktarda da olsa hastaneye yatış ihtiyacı duyuluyor. 6'ncı aya doğru koruyuculuğunun azaldığını görüyoruz artık. O yüzden de 6'ncı ayları dolar dolmaz hatırlatma dozlarını yapmalarını istiyoruz" dedi.



YILLIK PROGRAM YAPILMALI
Aşının amacının hastalığın hafif atlatılmasını sağlamak olduğunu söyleyen Turan, "İki doz BioNTech'li olsalar dahi hatırlatma dozu vakti gelenlerden kronik rahatsızlıkları olan bireyler hastalığı ağır geçirebiliyor. O zaman da yoğun bakım ihtiyacı duyabiliyorlar. Halkımızın hatırlatma dozu ile ilgili önerilerimize uyum sağlamaları lazım. 2 doz BioNTech'in 6 aya kadar koruyuculuğu var ama 6'ncı ayı geçtiğinde koruyuculuğu ciddi anlamda azalıyor. 'Tamam ben iki dozu oldum, artık daha fazla aşılamaya gerek yok' gibi bir algı yanlış. Ne yazık ki bu hastalıklarla mücadelede bir aşılama takvimi uygulanmalı. Yani iki doz BioNTech, 3'üncü hatırlatma dozu ve takiben eğer ihtiyaç duyulursa yıllık ya da 6 aylık aşılama programı düşünülebilir. Aşı ve bireysel önlemler en önemli iki silahımız" diye konuştu.

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6’ncı ayınız dolar dolmaz hatırlatma dozu yaptırın
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