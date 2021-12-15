6’ncı ayınız dolar dolmaz hatırlatma dozu yaptırın

Türkiye
'de iki doz Sinovac
aşısı olanlar için üçüncü doz uygulaması temmuzda, BioNTech
için ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olan vatandaşlar için ise kasımda hatırlatma dozu hakkı tanımlandı. Dünya literatüründe hatırlatma dozunun süresinin 5 ila 6 ay arasında değiştiğini dile getiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Sema Turan
, "Biz kendi kararımızla literatür bilgisine dayanarak 6 ay ifadesini kullandık. Şu aşamada özellikle iki doz BioNTech olanlarda da kişisel farklılıklar olmakla beraber az miktarda da olsa hastaneye yatış ihtiyacı duyuluyor. 6'ncı aya doğru koruyuculuğunun azaldığını görüyoruz artık. O yüzden de 6'ncı ayları dolar dolmaz hatırlatma dozlarını yapmalarını istiyoruz" dedi.
YILLIK PROGRAM YAPILMALI
Aşının amacının hastalığın hafif atlatılmasını sağlamak olduğunu söyleyen Turan, "İki doz BioNTech'li olsalar dahi hatırlatma dozu vakti gelenlerden kronik rahatsızlıkları olan bireyler hastalığı ağır geçirebiliyor. O zaman da yoğun bakım ihtiyacı duyabiliyorlar. Halkımızın hatırlatma dozu ile ilgili önerilerimize uyum sağlamaları lazım. 2 doz BioNTech'in 6 aya kadar koruyuculuğu var ama 6'ncı ayı geçtiğinde koruyuculuğu ciddi anlamda azalıyor. 'Tamam ben iki dozu oldum, artık daha fazla aşılamaya gerek yok' gibi bir algı yanlış. Ne yazık ki bu hastalıklarla mücadelede bir aşılama takvimi uygulanmalı. Yani iki doz BioNTech, 3'üncü hatırlatma dozu ve takiben eğer ihtiyaç duyulursa yıllık ya da 6 aylık aşılama programı düşünülebilir. Aşı ve bireysel önlemler en önemli iki silahımız" diye konuştu.