Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a makam arabası ve kurgu iftirası attılar!

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, geçtiğimiz gün arızalanan İETT otobüsünü görünce yolda kalan bir annenin mağduriyetini gidermiş, okula geç kalan otizmli çocuğunun makam aracına tahsis ederek okula yetiştirmişti. Yıldız bu anları gösteren videoyu da sosyal medyadan paylaşmış, bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

GERÇEĞİ MANİPÜLE ETTİ

Başkan Yıldız'ın otizmli öğrenciyi okula yetiştirmek için makam aracını tahsis ettiğini gösteren video görüntüsünü alıntılayan avukat Mücahit Avcı ise sosyal medya hesabından "Oyunculuk güzel, çekim açıları da amatör bir video izlenimi vermek için iyi kurgulanmış ama bir sorum var Megane sizin makam aracınız ise Beyoğlu'nda sürekli gördüğümüz çakarlı Mercedes kimin makam aracı?" diye sordu.

"MERCEDES MAKAM ARACIM HİÇ OLMADI. VİDEODAKİ OLAY KURGU DEĞİL"

Başkan Yıldız ise bunun üzerine Avcı'nın paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan makam aracının Mercedes olmadığını ve otizmli öğrenciye makam aracı tahsis ettiğini gösteren görüntülerin de kurgu olmadığını açıkladı. Yıldız resmi Twitter hesabından şöyle cevap verdi: "1- Mercedes makam aracım hiç olmadı. 2- Videodaki olay kurgu değil. Görüntülerin tamamını size izletebilirim. 24 saat içinde Mercedes'in sahibini siz bulacak ve videonun kurgu olduğunu da ispat edeceksiniz. Aksi halde yalancı, haysiyet düşmanı ve müfteri ilan edeceğim sizi!"





"BU HABERİNİZİ İSPAT ETMEZSENİZ SİZİ HAYSİYET VE ŞEREF DÜŞMANI, YALANCI BİR PAÇAVRA İLAN EDECEĞİM!"

Yeniçağ Gazetesi ise "AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız fena yakalandı" başlığını atarak bir habere imza attı. Avcı'nın sorularını dayandırdığı algı operasyonuna Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sosyal medya hesabından tokat gibi bir cevap verdi. Başkan Yıldız, "Size de aynı çağrıyı yapıyorum @Gazete_Yenicag. 1- Mercedes marka makam aracım hiç olmadı. 2- Görüntülerin tamamı doğal ve yaşananlar kurgu değil. Bu haberinizi ispat etmezseniz sizi haysiyet ve şeref düşmanı, yalancı bir paçavra ilan edeceğim! Söyleyin Mercedes nerede, kimin?" ifadelerini kullandı.