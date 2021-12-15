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Giriş Tarihi: 15.12.2021 19:33 Son Güncelleme: 15.12.2021 19:33

Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

AA
Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu BAE'de mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile BAE Dışişleri Bakanlığında görüştü.

İki mevkidaş, Türk Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Anwar Gargash Diplomasi Akademisi arasında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

BAE'Lİ MEVKİDAŞI, ÇAVUŞOĞLU'NU ARACINA DAVET ETTİ

Görüşmenin ardından Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Çavuşoğlu'nu aracına davet etti ve iki mevkidaş, akşam yemeği yiyecekleri restorana Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın kullandığı araçla gitti.

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Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
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