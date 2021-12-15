SON DAKİKA: CHP’li isimden Millet İttifakı’ndaki adaylık krizine dair çarpıcı sözler: ’Kılıçdaroğlu aday olmayı kendisi de istemiyor’

"KEMAL BEY KENDİ ADAYINI GÖSTERMEK İÇİN BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖNÜNÜ KESİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Belediye Başkanlarımız bir dönem daha görev yapsın' çıkışı ile adaylıklarının önünü kestiğini söyleyen Sevigen, bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alacağını kamuoyu anketleri ile görüyor. Seçimi bu iki ismin kazanma ihtimali veya daha fazla oy toplama ihtimali, Kemal Bey'in kazanma ihtimalinden daha fazla. Kemal Bey, kendi belirlediği adayı ittifaka seçtirmek için, belediye başkanlarının önünü kesiyor. Bu nedenle bu açıklamaları yapıyor.