Eşini tekerlekli sandalyeye mahkum etmişti! Mahkeme “erkeklik gururuna” itibar etmedi

Samet Mutlu (28) ile 8 yıldır evli olan Sabiha Mutlu (27) yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Sabiha Mutlu'yu kurşunlayan Samet Mutlu, iki hafa önce "kasten öldürmeye teşebbüs", ve "silahla tehdit" suçlarından 17 yıl 1 aya mahkum edilmişti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, cezanın gerekçesini 15 sayfada kaleme aldı. Gerekçeli karara göre, Samet Mutlu eşini vurduktan sonra karakola giderek teslim oldu. İfadesinde eşinin erkeklik gururunu rencide edici sözler söylediği için ateş ettiğini savundu.

"SADECE KIZIMI ALMAYA GİTTİM"

Sabiha Mutlu ise tedavi görürken polislerce alınan ifadesinde, olay günü kızının mahkeme kararı doğrultusunda baba Samet Mutlu'da olduğunu, saatin geçmesine rağmen kızını geri getirmediği için kızını almaya gittiğini anlattı. Eşinin önce kendisine tokat attığını söyleyen Sabiha Mutlu, daha sonra silahını çıkarıp ateş ettiğini söyledi. Kocasını tahrik edecek bir hareketi olmadığını belirten talihsiz kadın, çevredekilerin eşini durdurmak için üzerine saksı attığını, ancak onun "Devlet benim. Benim adım Samet. Kimse bana bir şey yapamaz" diye havaya ateş ettiğini anlattı.