Eşini tekerlekli sandalyeye mahkum etmişti! Mahkeme “erkeklik gururuna” itibar etmedi

Samet Mutlu (28) ile 8 yıldır evli olan Sabiha Mutlu (27) yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Sabiha Mutlu'yu kurşunlayan Samet Mutlu, iki hafa önce "kasten öldürmeye teşebbüs", ve "silahla tehdit" suçlarından 17 yıl 1 aya mahkum edilmişti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, cezanın gerekçesini 15 sayfada kaleme aldı. Gerekçeli karara göre, Samet Mutlu eşini vurduktan sonra karakola giderek teslim oldu. İfadesinde eşinin erkeklik gururunu rencide edici sözler söylediği için ateş ettiğini savundu.
"SADECE KIZIMI ALMAYA GİTTİM"
Sabiha Mutlu ise tedavi görürken polislerce alınan ifadesinde, olay günü kızının mahkeme kararı doğrultusunda baba Samet Mutlu'da olduğunu, saatin geçmesine rağmen kızını geri getirmediği için kızını almaya gittiğini anlattı. Eşinin önce kendisine tokat attığını söyleyen Sabiha Mutlu, daha sonra silahını çıkarıp ateş ettiğini söyledi. Kocasını tahrik edecek bir hareketi olmadığını belirten talihsiz kadın, çevredekilerin eşini durdurmak için üzerine saksı attığını, ancak onun "Devlet benim. Benim adım Samet. Kimse bana bir şey yapamaz" diye havaya ateş ettiğini anlattı.
SANIK SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ
Sabiha Mutlu ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen gerekçeli kararda, yaralamanın hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu vurgulandı. Kararda, sanığın daha önce de eşine yönelik yaralama eylemi olduğu, bunların fotoğraflar ve mesaj kayıtlarından anlaşıldığı aktarıldı.
Erkeklik gururunun rencide edildiğini söyleyen sanığın karakolda ve mahkemede alınan ifadelerinde çelişki olduğu belirtildi. Eşinin kendisini tahrik ettiğine dair savunmasına itibar edilmeyen sanığı doğrulayacak bir tanık da olmadığı kaydedildi.
ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETTİ
Kararda, önce havaya iki el ateş eden sanığın daha sonra Sabiha Mutlu'nun ayaklarına iki kez ateş ettiği, yere düşen ve ellerini yüzüne tutan kadına ateş etmeye devam ettiği anlatıldı. Tüm mermileri kullandıktan sonra kaçan sanığın öldürmeye yönelik hareket ettiğine dikkat çekildi.
Bu gerekçelerle sanığın cezasında haksız tahrik indirimi yapılmadığı kaydedildi.
Davanın ilk duruşmasına sedyeyle gelen Sabiha Mutlu, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşıyor.