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Giriş Tarihi: 15.12.2021 18:50

Hüsn-i Hat UNESCO Kültürel Miras Listesine alındı!

DHA
Hüsn-i Hat UNESCO Kültürel Miras Listesine alındı!

Dışişleri Bakanlığı 'Hüsn-i Hat, Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı' isimli adaylık dosyasının Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı. Hat sanatınında listeye girmesiyle birlikte Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 21'e ulaşmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsur sayısının 21'e yükseldiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Hüsn-i Hat, Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı adlı ulusal adaylık dosyamız 13-18 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen 16'ncı Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir.

Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 21'e ulaşmıştır.

Köklü tarihimizden getirdiğimiz zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Hüsn-i Hat UNESCO Kültürel Miras Listesine alındı!
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