Lokantadan ölüm satın aldı! Lokanta sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'nin "Şüpheli Ölüm" soruşturması Esenyurt İlçesi'nde açıldı. Sahte içkiden zehirlenen Türkmenistan uyruklu J.R., Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yaşamını yitirdi. Yapılan araştırmalarda J.R.'nin sahte içkileri Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir lokantadan temin ettiği saptandı.

İş yerinde yapılan aramalarda 9 şişe sahte içki bulundu. İş yeri sorumlusu yabancı uyruklu B.M. ile iş yeri çalışanı yabancı uyruklu O.J. gözaltına alındı. İki şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 adet pet şişe halinde sahte içki ve 1'er litrelik 7 şişe içerisinde sahte içki ele geçirildi. Adreste bulunan yabancı uyruklu M.E. de gözaltına alındı.