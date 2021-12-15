‘Oğlum HDP il binasına girdi, bir daha gören olmadı’

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP
il binası önündeki evlat nöbeti, 835 gündür sürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önündeki çadırda nöbete devam eden aileler, çocuklarından gelecek haberi bekliyor. 6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan Göger
için oturma eylemine devam eden anne Sultan
Göger, eyleminde kararlı olduğunu söyledi. Göger, "Oğlum, 4 Ekim 2015'te Diyarbakır'a geldi ve burada kayboldu. Oğlum en son HDP il binasında görünmüş, ben oğlumu istiyorum ve onun için buradayım. Beni duyuyor ve görüyor ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum" dedi.