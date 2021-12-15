Son dakika: Kaçak içki ticaretine “Zehir” baskını

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığınca yaklaşan yeni yıl öncesi alkollü içki tüketiminde artış yaşanabileceği, bu durumu fırsata çevirmek isteyen suç gruplarının piyasaya sahte ve kaçak alkollü içki sevkiyatı yapabilecekleri değerlendirilerek 3 ay önce Türkiye genelinde çalışma başlatıldı. Sahte alkollü içki tüketimi sonucunda alkollü içki zehirlenmelerinin önüne geçilmesi ve Halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkollü içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte ve kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) koordinesinde kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde "Zehir" kod isimli operasyon gerçekleştirildi.