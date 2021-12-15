Tunceli dağları temizlendi

PKK'ya yönelik başlatılan 'Kış Harekâtı' kapsamındaki 'Eren operasyonları' devam ederken, Tunceli
'de teröre son yılların en ağır darbesi vuruldu. Önceki gün operasyon görüntülerinin paylaşıldığı Tunceli Ovacık
kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK'nın sözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi. Uzun süreden beri bölgede gizlendikleri belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte PKK'nın sözde Doğu cephesi de çökertilmiş oldu. Son operasyonla birlikte Tunceli dağlarının PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi. Bu arada MİT, 7 Aralık'ta İran
-Irak sınırında yer alan ve PKK'nın sözde tepe yöneticilerinin yer aldığı Kandil
bölgesine SİHA ile gerçekleştirdiği nokta operasyonda, yönetici kadrosunda yer aldıkları belirlenen 2 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına geçmiş dönemde Suriye
-Haseke
bölgesinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.E.D. ise Siirt
'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Barış Pınarı bölgesinde taciz atışı yapan teröristler de nokta atışıyla vuruldu. Sızma girişiminde bulunduğu belirlenen teröristlerden 3'ünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.