1 PKK’lı terörist SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2021
1⃣ Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/faqBtppctg
SURİYE'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ
Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirildi.