Cumhur ittifakı önerge verdi: Elektriği bedava yapın da görelim

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayının ilk oturumunda Cumhur İttifakı üyeleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin büyükşehir belediyesince karşılanması için önerge verdi.

CHP'li Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'ya düzenlediği ziyarette, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini kazanmaları halinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin bu amaçla kullandıkları elektrik tüketiminin belediyece karşılanacağı vaadinde bulunmuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan, "Bu uygulamanın Türkiye'de ilk kez CHP'li Adana belediyesi tarafından uygulanmasını istiyoruz. Önergemizi verdik ve şimdi komisyondan geçmesini bekliyoruz. Hadi çiftçilere ücretsiz elektriği Adana'da başlatın. Yerel yönetimler olarak her zaman çiftçimizin yanındayız" dedi.

"KARALAR GENEL BAŞKANINA KULAK VERSİN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da çiftçilere vadettiği bedava elektrik sözünü hemen hayata geçirmesini beklediklerini belirten AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Cumhur İttifakı olarak meclise önerge vererek Adana'daki çiftçilerimizin elektrik tüketiminin büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilmesini karşılanmasını istedik. Biz, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Zeydan Karalar'ın kulak vermesini istiyoruz. Şanlıurfa'da şu an CHP yönetim değil ancak Adana'mızda en son yapılan yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi, CHP adayı olan Zeydan Karalar tarafından kazanılmış ve halen CHP yönetimi tarafından yönetilen bir il. Biz hemen ve derhal Zeydan Karalar'a açık çağrıda bulunuyoruz. Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrıya kulak vermesini istiyoruz çünkü Adana'mız tarımın başkenti" diye konuştu.

"SÖZLERİNİ TUTMADIKLARINI BİLİYORUZ"

İl Başkanı Mehmet Ay, kentte kayıtlı çiftçi sayısının yaklaşık 35 bin, hayvancılık yapanların sayısının da yaklaşık 35 bin olduğu kaydederek, "Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir gaf yaptığını, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, elektrik idarelerinin büyükşehir belediye başkanlıklarında olmadığını söylüyorsa biz bunu da kabul ediyoruz. Elektrik idaresi büyükşehir belediyesinin uhdesinde olmayabilir, Genel Başkan bir gaf yapmış olabilir. Sayın Genel Başkan bu gaflarını ilk defa yapmıyor. Türk toplumu da siyasetle ilgili herkes de bu gaflara alışmıştır. Biz siyasetçiler olarak CHP Genel Başkanı'nın ve idarecilerinin söz verip de sözlerini tutmadıklarını çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.