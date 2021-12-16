Olay İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi'ne bağlı Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar'da Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre eli sopalı bir saldırgan, cadde üzerinde sohbet eden Kerem Atasoy ve Beşir Ayhan'ın yanına geldi. İkiliye "Ne işiniz var burada" diyerek çıkışan saldırgan, elindeki sopayla önce Ayhan'a ardından da Atasoy'a saldırmaya başladı. Saldıran, sopayla başına vurduğu Atasoy'u tek hamlede yere serdi. Aldığı darbenin ardından bilincini kaybeden 3 çocuk babası Atasoy, beyin kanaması geçirdi. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesiyle kaçmaya başlayan saldırgan kısa sürede izini kaybettirirken, ağır yaralı durumdaki Atasoy ise hastaneye kaldırıldı. Komaya alınan Atasoy'un son durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI



Sopalı saldırganın dehşeti yaşattığı Beşir Ayhan, saldırı anlarını anlattı. Ayhan "Kıraathaneden çıkıp eve gidiyorduk. Cadde başında selamlaştığımız sırada yanımıza eli sopalı birisi geldi. "Ne işiniz var burada" diye çıkıştı. Biz daha ne oluyor diye soramadan önce bana saldırmaya çalıştı ardından da Kerem'in kafasına vurdu. Kerem direkt yere yığıldı, beyin kanaması geçirdi. Ben Kerem'e yardım etmek istedim, yerdeyken kendime doğru çekmeye çalıştım ama ona dahi izin vermedi. Ölsün diye başında bekledi adamın. Kıraathanedeki arkadaşlar farkedince kaçmaya başladı. Kerem durduk yere komalık oldu" ifadelerini kullandı.

AİLESİ PERİŞAN OLDU



Kerem Atasoy'un kardeşi Samet Atasoy "Ağabeyimin 3 çocuğu vardı. Eşi, çocukları hepimiz perişan olduk. Sokakta eli sopalı biri duruduk yere ağabeyimin önünü kesiyor, saldırıyor, komalık ediyor. Şu anda hastanede, yoğun bakımdan çıkarıldı müşahede altında tutuluyor" ifadelerini kullandı.