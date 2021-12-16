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Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:19 Son Güncelleme: 16.12.2021 10:22

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ Terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve tarih itibari ile İstanbul'da faaliyetlerine devam eden, eleman temini, sosyal medya kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 14 gözaltı | Video

Avcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler, Fatih, Küçükçekmece, Pendik ve Tuzla ilçelerinde bulunan 15 farklı adrese yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 13 yabancı uyruklu şahıs ve 1 Türk şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs yakalandı.

Şahıslar haklarındaki işlemler sürüyor.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
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