PKK’dan kaçtı, annelere destek oldu

MUŞ
'TA çocuklarının
terör örgütü PKK
tarafından dağa kaçırılmasından
HDP'yi
sorumlu tutan ailelerin
sayısı 24'e yükseldi.
Annelere destek için
eyleme katılan PKK mağduru
23 yaşındaki Ö.S., annelerin
elini öperek, dağda yaşadıklarını
anlattı. İstanbul
'da terör örgütü PKK
tarafından dağa kaçırılan ve işkence
gördükten sonra 2018'de devlete teslim
olan Ö.S, "Herkes gerçeği görsün. Ben
2.5 sene boyunca dağda işkence gördüm.
Ayaklarım zincirlendi. Şu anda içim
onlara karşı o kadar dolu ki ne olursa
olsun hiçbirinden korkum yok. Dağdaki
gençlere sesleniyorum geri dönün" dedi.
Eyleme kardeşi Habip Çelik
için yeni
katılan Mustafa Çelik
de, "Kardeşim
27 yaşında İstanbul'da ortadan kayboldu
ve 2000'den beri haber alamıyoruz.
Kardeşim neredeyse, sağsa bana ulaşsın"
dedi. Diyarbakır
'da terör örgütü PKK tarafından
kaçırılan çocukları için HDP İl
Binası önünde oturma eylemi yapan
Diyarbakır annelerine, 15 Temmuz
Derneği yönetimi ve üyelerince destek
ziyareti gerçekleştirildi. 15 Temmuz
Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç
ve
15 Temmuz şehidi İlhan Varank
'ın ablası
ve derneğin Kadın Aile Komisyonu
Başkanı Ayşe Varank Aslantürk ailelere
kırmızı karanfiller vererek, yanlarında
olduklarını söyledi.