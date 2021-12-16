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Giriş Tarihi: 16.12.2021

PKK’dan kaçtı, annelere destek oldu

MURAT YILDIRIM
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK’dan kaçtı, annelere destek oldu
MUŞ'TA çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 24'e yükseldi. Annelere destek için eyleme katılan PKK mağduru 23 yaşındaki Ö.S., annelerin elini öperek, dağda yaşadıklarını anlattı. İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve işkence gördükten sonra 2018'de devlete teslim olan Ö.S, "Herkes gerçeği görsün. Ben 2.5 sene boyunca dağda işkence gördüm. Ayaklarım zincirlendi. Şu anda içim onlara karşı o kadar dolu ki ne olursa olsun hiçbirinden korkum yok. Dağdaki gençlere sesleniyorum geri dönün" dedi. Eyleme kardeşi Habip Çelik için yeni katılan Mustafa Çelik de, "Kardeşim 27 yaşında İstanbul'da ortadan kayboldu ve 2000'den beri haber alamıyoruz. Kardeşim neredeyse, sağsa bana ulaşsın" dedi. Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, 15 Temmuz Derneği yönetimi ve üyelerince destek ziyareti gerçekleştirildi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın ablası ve derneğin Kadın Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Aslantürk ailelere kırmızı karanfiller vererek, yanlarında olduklarını söyledi.

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PKK’dan kaçtı, annelere destek oldu
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