AK Parti Şanlıurfalı Milletvekili’nden, CHP’ye ’fındık’ eleştirisi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ecz. Zemzem Gülender Açanal Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin 2.maddesi hakkında şahsı adına söz alarak konuşma yaptı.

Milletvekili Açanal konuşmasında pandemi dönemini başarılı bir şekilde yönettiklerini, vatandaşların sağlık konusunda her ferdine en iyi hizmeti sunduklarını söyledi. Şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü söyledi. EBA sistemi sayesinde pandemi döneminde çocuklarımızın eğitimlerinin aksamadığını bu sayede salgından koruduklarını da dile getiren Vekil Açanal ülke olarak ticarette ihracatı, üretimi ve istihdamı arttırmak için çalıştıklarını belirtti.

Vekil Açanal'ın gündeminde muhalefet partisi ve söylemleri de vardı. Vekil Açanal, Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partisi üyelerinin yaptıkları konuşmalar ve üslubun da Gazi Meclise yakışmayacak şekilde sürmesinden bir kadın milletvekili olarak rahatsızlığını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'ya gelen ve fıstık yerine sehven fındık diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Vekil Açanal şöyle konuştu, "Eksik bırakmış olduğunuz halkın içine karışmak, vatandaşı tanımak, helalleşmek adı altında geçtiğimiz günlerde Urfa'mda yaşadıklarınız malum. Ana muhalefet lideri konuşmasında Şanlıurfa'mı âdeta fındık başkenti ilan etti. Helalleşmeye geldiğiniz ili tanımıyorsunuz bile. Değerli milletvekilleri, ben Şanlıurfa 'da doğdum, büyüdüm, yıllardır eczacılık yapıyorum, aynı zamanda çiftçiyim ama emin olun ki bir dal fındık yetiştiğini görmedim. Siz ziyarete gittiğiniz şehri tanımıyorsunuz. Bir de 'Büyükşehri bana verin. Şunu yaparım, bunu yaparım diyorsunuz, elinizdeki büyükşehirlerin hâline bakın. Emin olun aziz milletimiz ve bihaber olduğunuz Şanlıurfalı hemşehrilerim size gereken cevabı, yine demokrasinin simgesi olan sandıkta verecektir. "