Üç günde 5’i kadın 25 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli kara operasyonları devam ediyor. Sınır ötesinde düzenlenen Pençe Harekâtı kapsamında sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak
'ın Gara
bölgesinde MİT tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, bir grup PKK'lı teröristin, bölgede bulunan askeri üs noktalarına saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi. Bölgede İHA ve keşif gözetleme vasıtalarıyla yapılan çalışma sonucu, teröristlerin Gara bölgesinde yerleri tespit edildi. Diyarbakır
2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan 4 F-16 savaş uçağı PKK'lıların bulunduğu bölgeyi nokta atışıyla vurdu. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de devam eden Eren-Kış operasyonları kapsamında da PKK'ya ağır darbe vuruluyor. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu, Tunceli
'den sonra Mardin
'de terör örgütünün kış üslenmesi ele geçirildi. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine Diyarbakır'dan kalkan F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu sığınağı vurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Mardin'deki operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında: "Eren- Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Öldürülen teröristlerden 5'inin kadın olduğu belirlendi. Operasyonlarda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 25'e yükseldi.