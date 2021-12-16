Yeşil kategoriye bir çizik daha!

İç Güvenlik EREN Kış-6 operasyonları kapsamında; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 12-15 Aralık 2021 tarihleri arasında Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, (6) terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.



BİRİ YEŞİL KATEGORİDE YER ALAN, TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin Bölgesinde sözde Eyalet ve YPS Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve

Terörden Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL ödülle Yeşil kategoride aranan, Hira kod adlı Deniz Orak adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Teröristin Katıldığı Eylemler Arasında;

- Teröristin geçmiş dönemlerde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde, Erzurum Bölgesinde birçok sabotaj saldırısına katıldığı,

- 02 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde, Üs bölgesi inşaatının emniyetini alan personele karşı gerçekleştirilen silahlı terör saldırısında J.Uzm.Çvş. Muhammet Ata Kıratlı'nın şehit edilmesi ve (7) Jandarma personelinin yaralanması olayına katıldığı,

- 05 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Üçköy Mahallesi kırsalında EYP'nin patlaması sonucu, (3) Jandarma personelinin yaralanması saldırısını gerçekleştirdiği,

- 22 Eylül 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin İlçesi Dağiçi Mahallesinde EYP saldırısı sonucu, Yusuf Kurt isimli vatandaşın öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği,

- 26 Temmuz 2020 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesinde ikamet eden, Yılmaz Demir isimli vatandaşın terör saldırısı sonucu öldürülmesi talimatını verdiği tespit edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur