Adalet Bakanı Gül Elazığ’da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gezi ve programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. Gül, burada ilk olarak mağdur odaklı adalet buluşmaları kapsamında adli destek ve mağdur hizmetleri değerlendirme toplantısına katıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı konuşmada, toplantıda adalet sisteminin sütunlarıdan birisi olan mağdur odaklı anlayışı konuştuklarını belirterek buradaki fikir alışverişinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Mağdur olan vatandaşın adliyede yalnız kalmaması adına ne yapabilieceğinin konuşulduğu toplantıda çok önemli sonuçların ortaya çıkabileceğini kaydeden Bakan Gül; "Bir insana düşüncesine, yaşam tarzına, inanışına ya da bir topluluğa olan farklı bir bakış açısının bizi adaletten ayırmaması lazım. Bu bakış açısı bizim temel rotamızdır, temel anlayışımızdır ve bu anlayışla da emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"BURADA BİR DEVLET VAR, ADALET VAR VE BEN ADALETE KAVUŞACAĞIM"

Bakan Gül; "Yargı adaleti insanımızın sığınacağı en son limandır, en son çaredir. Edirne'den Kars'a kadar 84 milyon vatandaşımız bu hakkına kavuşacağına yönelik hiçbir şüpheyi duymamalı, taşımamalıdır. 'Başıma ne gelirse gelsin burada bir devlet var, adalet var ve ben adalete kavuşacağım' inancını verebiliyorsak o zaman 'Hukuk devletini inşa etmişiz' demektir. Bunu bir an olsun eksikliğini vatandaşımıza hissettirmememiz lazım." şeklinde konuştu.

Mağdur odaklı onarıcı adalet yaklaşımlarının Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Bakan Gül; Yargı Reformu Strateji belgelerinin de paylaşıldığına dikkat çekti.

Bakan Gül; yargı reformunun 2023'e kadar adım adım başarıyla uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

"VATANDAŞA HESAP VEREN DEVLET ANLAYIŞI"

Gül; "Elbette bunu da yaparken güvencemiz sizlersiniz, tüm kurumlarımız ve sizlerin bu anlamdaki yaklaşımı ve anlayışı. Yine adli görüşme odalarını kurduk. Uzmanlar marifetiyle burada ifadelerin alınması, yargısal süreçlerin alınması çerçevesinde çalışmalar yaptık ve bu uygulama ile 41 bin görüşme bugüne kadar gerçekleştirildi. Bir diğer yeniliğimiz de yaklaşık 5 aydır başlayan bir uygulama. Bir konudan dolayı mağdur olan bir kişi şikayet ettiği zaman şikayetinin sonucunda savcılık ne işlem yapmış, adliye ne işlem yapmış ona bunun sonucu gelmiyordu. Vatandaşımıza bunun sonucunu bildiren bir uygulamayı başlattık. Yani vatandaşımız şikayet edip artık sonuçtan bi'haber kaldığı bir uygulamaya son verdik, şikayet ettim ve devlet bunu araştırdı, devlet adeta vatandaşa hesap veren, vatandaşa sonucu bildiren bir anlayışla, yaklaşımla bu uygulamayı başlattık." ifadelerini kullandı.

ADLİ YARDIM 153 MİLYON LİRA

Bu yıl hukuk davalarında adli yardım için 153 milyon lira harcama yapıldığını kaydeden Gül; "Yine ceza soruşturmalarında avukat görevlendirmeleri için de 444 milyon lira ödeme yapıldı ve 2021'de adli yardımdan tam olarak 850 bin vatandaşımız istifade etti. O fail orada hakimin, savcının huzurunda olsun ve yargılamaya devam etsin ama suçun mağduru bir daha o kişinin yüzünü görmesin, o yaşadığı tramvayı bir daha yaşamazsın, bir daha onu örselemeyelim diye bir düzenlemeyi başlattık, uygulamayı başlattık." açıklamasında bulundu.

"İNSAN ÇOCUĞUNU GÖRMEK İÇİN PARA ÖDER Mİ?"

Gül; "Uzmanlar marifetiyle yine yargısal süreci takip ediyor ve konu ne ise orada çok daha uygun ortamlarda bu çalışmaları hep birlikte yapıyoruz. Ve 2021 Ekim ayı başında 400 yeni uzmanımız yine göreve başladı ve 200 kişilik yeni uzman alım ilanımıza da çıkmış olduk. Çocuklara yönelik son yargı paketinde de önemli bir düzenleme oldu. Bildiğiniz gibi boşanmış aileler elbette boşanabilir ama faturasını çocukların çektiği çok acı örnekleri yaşıyorduk. Yani çocuk üzerinden o ilişkinin travmaya dönüşmesine gönlümüz hiç razı olmadı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır bu anlamda vermiş olduğu talimatlar, yaklaşımlar, hedeflerde bu anlamda yasalaşmış oldu. Burada da özellikle çocuğunu görmek için anne ya da baba gidip bir de para yatırıyor. Devlete diyor ki 'Ben çocuğumu göreceğim', bin lirasını yatırıyor, masrafı ile beraber çocuğunu görüyor. Öbür hafta bir daha. Adeta çocuğunu görmekten vazgeçiren bu yaklaşıma ki insan kendi çocuğunu görmesi için para öder mi? Biz bu uygulamaya 5. yargı paketi ile son verdik." dedi.