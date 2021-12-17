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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Elazığ’da 1894 konut için kura çekimi yapıldı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da 1894 konut için kura çekimi yapıldı

Elazığ’da geçen yıl meydana gelen 6.8 ve 5.3 büyüklüklerindeki deprem sonrası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 1894 konut için kura çekimi yapıldı

KENTTE 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem ile 27 Aralık 2020'de yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası TOKİ tarafından yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak 5.3 büyüklüğündeki deprem ile 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle toplam 3276 hak sahibine Yemişlik bölgesindeki rezerv alanlarda inşa edilen toplam 1894 konutun kura çekimi Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Noter huzurunda yapılan törene Elazığ Valisi Ömer Toraman da katılarak ilk kurayı çekti. Vali Ömer Toraman, yaptığı açıklamada "Böylece başlangıçtan bugüne kadar kurasını çekmiş olduğumuz konut ve işyeri sayısı 15 bin 784'e ulaşmış durumda. Bu vesileyle şunu da belirtmekte fayda var. 2020 Ocak ayında meydana gelen depremden dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının, mirasa ilişkin itilafları bir tarafa bırakarak söylüyorum, kurasını çekmiş durumdayız" dedi.
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Elazığ’da 1894 konut için kura çekimi yapıldı
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