Elazığ’da 1894 konut için kura çekimi yapıldı

KENTTE 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem ile 27 Aralık 2020'de yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası TOKİ
tarafından yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak 5.3 büyüklüğündeki deprem ile 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle toplam 3276 hak sahibine Yemişlik
bölgesindeki rezerv alanlarda inşa edilen toplam 1894 konutun kura çekimi Elazığ
AFAD İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Noter huzurunda yapılan törene Elazığ Valisi Ömer Toraman
da katılarak ilk kurayı çekti. Vali Ömer Toraman, yaptığı açıklamada "Böylece başlangıçtan bugüne kadar kurasını çekmiş olduğumuz konut ve işyeri sayısı 15 bin 784'e ulaşmış durumda. Bu vesileyle şunu da belirtmekte fayda var. 2020 Ocak ayında
meydana gelen depremden dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının, mirasa ilişkin itilafları bir tarafa bırakarak söylüyorum, kurasını çekmiş durumdayız" dedi.