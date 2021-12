İhanetin ilk hamlesi 17-25 aralık oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), ilk kalkışma hamlesi olarak kayıtlara giren 17-25 Aralık 2013 darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Yargı üzerinden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözde "yolsuzluk" operasyonu ile başlayan sürecin, daha ilk saatlerde örgütün Türkiye'yi hedef haline getiren olaylar dizinin ilk fitili olduğu anlaşılmıştı. İhanet girişimlerinde seçilmiş iktidar hedef alınırken, 17-25 Aralık darbe girişimi, MİT TIR'larının durdurulması, Gezi kalkışması 15 Temmuz darbe girişimi , Halkbank davası aynı şebekenin hamleleri olarak kayıtlara girdi.Türkiye'de yerel seçimlere yaklaşık 3.5 ay vardı. 17 Aralık 2013 tarihinde FETÖ'nün İstanbul Adliyesi ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki kadroları, siyasi operasyonların fitilini ateşledi. Bu, FETÖ'nün açıkça hükümete karşı kalkıştığı bir darbe girişimiydi. Emniyet ve yargıdaki FETÖ ekibi, üç yıldır hukuk dışı yöntemlerle dinleyip izledikleri hükümet üyeleri ve çevreleriyle ilgili dosyalar hazırlamış, montaj kayıtlarla algı operasyonuna kalkışmıştı. "Reza Zarrab grubu", "Fatih Belediyesi" ve " TOKİ grubu " olarak yürüttükleri birbirinden ayrı soruşturma dosyalarını o sabah paket yaparak operasyona dönüştürdüler. Gözaltına alınacakları tutuklayacak hâkimler bile ayarlanmıştı. Sabahın karanlığında başlanan operasyonlarda 4 bakan çocuğu da gözaltına alındı. Operasyonun ardından İstanbul Adliyesi'ndeki odasında gazetecileri bilgilendiren dönemin başsavcıvekili Zekeriya Öz , bakanları alma yetkileri olmadığını, sadece fezleke hazırlayıp Meclis'e gönderebileceklerini açıklayıp, çocukları üzerinden hükümetteki bakanların hedef alındığı mesajını veriyordu. Öz'ün talimatıyla soruşturmayı yürüten savcı Celal Kara ise 25 Ocak 2015 tarihinde Cumhuriyet gazetesinin o dönemki genel yayın yönetmeni Can Dündar 'a bir röportaj verip "1 Numara Erdoğan'dı" diyerek 17 Aralık operasyonlarının amacının, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olduğunu itiraf edecekti. Kara ve Öz daha sonra Gürcistan sınır kapısından birlikte yurtdışına kaçtı.17-25 Aralık yargı darbesinde 41 işadamına operasyon çekmek isteyen FETÖ'yü engelleyen dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı , 26 Aralık'ta kameraların karsına geçip, operasyonların başsavcı olarak kendisinin bilgisi dışında ve hukuksuzca yapıldığını açıkladı. FETÖ'cü oldukları ortaya çıkan savcıları soruşturmadan alıp yerine yeni savcılar görevlendirdi. Yakın tarihin en kritik dönemlerinde en kritik görevleri üstlenen Çolakkadı, 2016'dan bu yana emeklilik günlerini geçiriyor.8'inci yıldönümünde FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimlerini ve gelinen noktayı SABAH'a değerlendiren Çolakkadı, "Bu kadarını asla tahmin edemezdik. Bu geçen 8 yılda her sene, her ay bunun tahminimizden daha büyük bir örgüt olduğunu anladık. Bu örgüt o günlerde tahmin ettiğimizin çok fazlası, daha büyüğüymüş. Mutlaka dış güçlerden destek almıştır. Tek başına değildir. Öyleyse devlete, millete karşı cephe almış bir örgüte acınmaz. İyi tartmalı ama tamamen temizlemeli. Yoksa hiç belli olmaz yeniden filizlenir" dedi.