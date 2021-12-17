Kılıçdaroğlu’nun vesayetçi zihniyetine Hilal Kaplan’dan tepki: Vesayetçi geldi, vesayetçi gidecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim istediğini belirterek TÜSİAD Başkanı'nı aradığını, seçim için ses çıkarmaları gerektiğini resmi Twitter hesabından açıkladı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir."

VESAYETÇİ ZİHNİYET YORUMLARI YAPILDI: "ÜLKEYİ TÜSİAD YÖNETMİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD Başkanı'nı aradığını açıkladıktan sonra seçim için ses çıkarmaları gerektiği yönündeki cümleleri sonrasında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu tavra tepki gösterdi. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun bu tavrının vesayetçi bir zihniyetin yansıması olduğu yönünde yorumlar da yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ülkeyi TÜSİAD yönetmiyor" diye tepkisini ortaya koydu.