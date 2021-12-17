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Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:22

PKK’nın sözde dernek ve kültür merkezine operasyon: 26 gözaltı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
PKK’nın sözde dernek ve kültür merkezine operasyon: 26 gözaltı

PKK/KCK terör örgütünün YAKAYDER isimli derneği ile Mezapotamya Kültür Merkezinde çalışmış 30 kişiye operasyon yapıldı. 26’sı yakalanan şüphelilerin yoğun örgütsel faaliyet içinde oldukları belirtildi.

PKK/KCK terör örgütünün YAKAYDER isimli derneği ile Mezapotamya Kültür Merkezinde geçmiş yıllarda faaliyet yürüten bazı şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

143 ŞÜPHELİDEN 30'U HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre haklarında teknik ve fiziki dinleme, izleme tedbiri uygulanan 143 şahıstan yoğun örgütsel faaliyeti olan ve güncel olarak örgüt faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen 30 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda şüpheli şahıslardan 26'sı yakalandı.

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PKK’nın sözde dernek ve kültür merkezine operasyon: 26 gözaltı
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