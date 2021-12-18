Eşini av tüfeği ile vurup polise teslim oldu

Olay gece yarısı 01.00 sırasında Demre ilçesi Karabucak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Metin Bilgiç, 9 yıllık eşi 1 çocuk annesi Ümmü Gülsüm Bilgiç ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesinin ardından Metin Bilgiç, eşine av tüfeği ile vurdu. Sırtından vurulan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Metin Bilgiç evden ayrıldı.
POLİSE TESLİM OLDU
Cinayetin ardından Metin Bilgiç, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ve polis ekipleri Ümmü Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evden ayrılan zanlı ise polis merkezine giderek teslim oldu.
Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından Gülsüm Bilgiç'in yakınları sinir krizi geçirdi.