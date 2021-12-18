Eşini av tüfeği ile vurup polise teslim oldu

Olay gece yarısı 01.00 sırasında Demre ilçesi Karabucak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Metin Bilgiç, 9 yıllık eşi 1 çocuk annesi Ümmü Gülsüm Bilgiç ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.