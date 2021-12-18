SON DAKİKA: Gri listede aranıyordu! PKK’lı Veysel Akkuş etkisiz hale getirildi

Veysel Akkuş'un 2004 yılından beri terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.