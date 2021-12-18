Son dakika: 18 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum

AŞI SAYISI 123 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,25 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 123 milyon 144 bin 781'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN 'HATIRLATMA DOZU' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz." dedi.