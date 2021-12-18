SON DAKİKA: Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı! İşte il il koronavirüs haritası

Bu sayılar bir önceki hafta (27 Kasım-3 Aralık) İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 olarak kayda geçmişti.

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta olduğunu bildirdi.