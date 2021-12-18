Türksat 5B Musk’ın gözetiminde fırlatılacak

Başkan Recep Tayyip
Erdoğan'ın Musk ile yaptığı video konferans görüşmesinin görüntüleri de paylaşıldı. Erdoğan görüşmede, yarın SpaceX
aracılığıyla TÜRKSAT
5B uydusunun uzaya fırlatılacağını hatırlattı. Ocak 20121'de de TÜRKSAT 5A
uydusunun uzaya fırlatıldığını aktaran Erdoğan, "Aynı sene içinde 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan TÜRKSAT 5A'nın, yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TÜRKSAT 5B
'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı, ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir" dedi. Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Musk'ın Başkan Erdoğan'a Türksat 5B fırlatılırken uydu fırlatma sisteminin başında bizzat kendisinin olacağını ifade ettiği öğrenildi. Türksat 5B yarın saat 06.58'de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Başkan Erdoğan fırlatmanın ardından Türksat'ın Gölbaşı
yerleşkesinde düzenlenecek 2'nci Uydu Teknolojileri Haftası etkinliğine bağlanarak saat 07.30 civarında uydudan alınacak ilk sinyali de buradan kamuoyuna duyuracak.
YERLİ TASARLANAN İLK UYDU
İlk kez yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi Türksat 5B uydusuyla gerçekleşecek. Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip olacak. Uydu, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu
'nun tamamı, Basra Körfezi
, Kızıldeniz
, Akdeniz
ve Afrika
'ya hitap edebilecek. 35 yılı aşkın süre hizmet verecek. Türkiye'nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılan Türksat 6A
ise önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak.