Antalya’da sır ölüm! Kayıp olarak aranan şoförün cansız bedeni bulundu

Antalya-Muğla arasında tırla yük taşımacılığı yapan Soyoral'dan haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Ailenin, Soyoral'ın kullandığı tırın Kemer ilçesindeki Beycik sapağında kilitli olarak bulunduğunu belirtmesi üzerine, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması başlatıldı.