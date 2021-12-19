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Giriş Tarihi: 19.12.2021 18:21

Antalya'da sır ölüm! Kayıp olarak aranan şoförün cansız bedeni bulundu

Antalya’da sır ölüm! Kayıp olarak aranan şoförün cansız bedeni bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan 51 yaşındaki tır şoförü Ali Soyoral'den acı haber geldi. Aranan şoförün cansız bedeni bulundu. Soysal'ın kayalıklardan düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya-Muğla arasında tırla yük taşımacılığı yapan Soyoral'dan haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Ailenin, Soyoral'ın kullandığı tırın Kemer ilçesindeki Beycik sapağında kilitli olarak bulunduğunu belirtmesi üzerine, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması başlatıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Aramalar sonucu, tıra yaklaşık 300 metre uzaklıktaki derenin bulunduğu kayalık alanın dibinde Soyoral hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, Soyoral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAYALIKLARDAN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kayalıklardan düşerek öldüğü tahmin edilen Soyoral'ın cenazesi, AFAD ve JAK ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Antalya'da sır ölüm! Kayıp olarak aranan şoförün cansız bedeni bulundu
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