FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış

Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir
'in özel kalem müdürü Ömer Zeren
'i görevden uzaklaştırmak için kurulan FETÖ kumpasının dava dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgiler şu şekilde: Savcılık, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen
ile dönemin özel yetkili savcıları Cemil Tuğtekin
ve Mustafa Bilgili
'nin aralarında olduğu 11 FETÖ'cü hakim-savcı hakkında iddianame hazırlamıştı.
Zeren'e yönelik kumpas dosyasında, aralarında dönemin HSK üyesi, Yargıtay üyeleri, Danıştay
üyeleri ve İçişleri Bakanlığı
müsteşarlarının da yer aldığı ek bir kumpas klasörü daha olduğu öğrenildi. Bu klasörün kayıp olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı. Ömer Zeren'in cezaevinde kaldığı dönemde, kumpas savcısı Cemil Tuğtekin'in ziyarete gelen ablası Gülcan K
. ile eniştesi Orhan K
. hakkında da soruşturma açtığı ortaya çıktı.