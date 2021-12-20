Gültekin davasında flaş gelişme! İkinci kez istenmişti! Hiç bir şey çıkmadı!

Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın 8'inci duruşma görüldü. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle, Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir katıldı.



Duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek suç delilerini gizlediği ve ortadan kaldırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan hazır bulundu.

Duruşmada, Pınar'ın telefonun kayıtları için ABD'ye yazılan ikinci kez yazılan müzekkereye cevap geldiği belirtildi. ABD'den Pınar'ın telefon kayıtları için gelen verilerde sanık Avcı'yla ilgili bir hiçbir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.



Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "ABD'den gelen verilerde Cemal Metin Avcı'yla ilgili hiçbirşey yok. Bir buçuk yıldır ailenin kırılan onuru ne olacak. Elde hiçbirşey yok. Hukuken kabul edilemez" dedi.