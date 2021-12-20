Kınık’ta maden göçtü: 56 işçi yaralı

İZMİR
Valisi Yavuz köşker, Kınık ilçesindeki bir kömür madeninde önceki akşam meydana gelen göçükte toplam 56 vatandaşın hastanelere başvurduğunu ve bunlardan 43'ünün hafif yaralı veya ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini belirterek, diğer 12 yaralının İzmir'de, bir yaralının da Soma
'da tedavilerinin sürdüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı göçükle ilgili adli soruşturma başlatırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
'de idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'de göçükle ilgili inceleme ve denetimlerin başladığını kaydetti. Yaralı işçilerden Engin Kılıç
(43), "Hiçbir şey anlayamadık, saniyelik bir olaydı ve bir anda bir patlama sesi geldi. Arkadaşlarım yaralı olduğu için onların yardımına koştum. Daha sonra kendimin de yaralandığımı fark ettim. Durumu benden kötü olanlar vardı, onlara yardım etmeyi tercih ettim. 15 dakika içerisinde dışarı çıktık. Diğer arkadaşlar da yanık dereceleri biraz daha fazlaydı. Benim kaşımda bir yarılma meydana geldi dikiş attılar. Yüzümde patlamanın etkisiyle yanıklar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok" dedi. İşçilerden Deniz Yıldız
ise "Hiçbir şey anlayamadım. Bir anda patlama sesi geldi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Kendi kendimize çıktık" dedi. Maden işletmecisi Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Şirketi
ise saat 20.40'ta ayak arkasındaki boşluğun ani oturması sonucu, basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı oluştuğunu açıkladı.