MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, oylamanın ardından, "Anadolu Ajansımızın yıl sonunda yapmış olduğu fotoğraf yarışmasında bazı birincilikler kazandığımı öncelikle belirtmek isterim. Bu defa da seçtiğim resimlerle birinci olacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.