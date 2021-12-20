Trabzon’da kumar oynayan 6 kişi yakalandı!

Trabzon'un Ortahisar İlçesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro Ekiplerince kumar oynatılan bir iş yerine yapılan baskında 6 kişi kumar oynarken yakalandı. İş yerinde kumar oynayan 6 kişiye Kabahatler Kanunu Madde 34 kapsamında toplam 8 bin 16 TL İdari Para Cezası uygulandı. Savcılıktan alınan arama kararına istinaden iş yerinde yapılan aramada, kumar masasında bulunan 16 bin 300 TL'ye ise el koyuldu. Konuyla ilgili ayrıca işletme sahibine de "Kumar oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Polisin iş yerinde yaptığı aramada ayrıca bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da ise, "Trabzon halkımızın huzur ve sükununu etkin, "güvenli çevre ve huzurlu toplum" anlayışını sürdürülebilir kılmak amacıyla, suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.