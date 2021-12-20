Türkiye’nin yeni şampiyonları belli oldu

Bu yıl Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası 4 günlük zorlu müsabakaların ardından tamamlandı. 16-19 Aralık tarihleri arasında Türkiye Güreş Federasyonu koordinesinde düzenlenen şampiyonada 4 gün boyunca 42 ilden 110 takım ve 650 güreşçi mindere çıkarak ter döktü. Bugün yapılan 57, 70, 97 ve 125 kilogram final müsabakalarının ardından Türkiye'nin yeni şampiyonları belli olurken, takım bazında şampiyonluk 5 birincilik, 2 ikincilik, 5 üçüncülük ile Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün oldu. Dereceye giren kulüplere ise kupalarını, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Fezair Tatlıdil ve Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Prim verdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA İLK KEZ DÜZENLENİYOR

Geleneksel şalvar güreşinin anayurdu olarak gösterilen Kahramanmaraş'ta Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası ise ilk kez düzenleniyor. Gerçekleştirilen şampiyonada Kahramanmaraş'tan yerini alan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü güreşçileri de önemli bir başarıya imza attı. Toplanan 5 madalya ile yine tarihte ilk kez Türkiye'de üçüncü sırayı alan güreşçiler, birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

YENİ ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda takımlar bazında Türkiye birinciliği Ankara ASKİ'ye giderken, Ankara İLBANK ise ikinci sırada yerini aldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise 1 ikincilik, 4 üçüncülük ile takım olarak Türkiye'de ilk defa üçüncü sırada yer aldı. Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri ise şöyle:

57 Kilogramda: Muhammed Karavuş Ankara İlbank , Ahmet Karavuş Ankara İlbank, Mehmet Yüce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, Ahmet Peker Ankara Aski, Şaban Kızıltaş Ankara Tedaş, Fatih Şentürk Çorum Belediye,

61 Kilogramda: Süleyman Atlı Ankara Aski, Nebi Uzun Ankara Aski, Recep Topal Ankara İlbank, Ahmet Taş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, Furkan Gizir Kahramanmaraş SGK, Metin Karabıyık Ankara Tedaş,

65 Kilogramda: M.Recep Aktaş Ankara Aski, Hamza Alaca Ankara İlbank, Mensur Bayoğlu Erzurum Büyükşehir Belediye, Ertuğrul Kahveci Ankara İlbank, Mustafa Zopalı Çorum Belediye, Özgür Gök Ankara İlbank,

70 Kilogramda: Selahattin Kılıçsallayan Ankara Aski, Cüneyt Budak Ankara Aski, Sefa Aksoy İstanbul Sancaktepe S.K., Servet Çoşkun Ankara Aski, Haydar Yavuz Ankara Aski, Veysel Pekince Batman Petrol S.K.

74 Kilogramda: Soner Demirtaş Ankara Aski, Samet Ak Çorum Belediye, İsmet Çiftçi Ankara İlbank,

Tarık Gür Bursa Büyükşehir Belediye, İlyas Güneş Çorum Belediye, Fazlı Eryılmaz İstanbul Büyükşehir Belediye

79 Kilogramda: Muhammet Akdeniz Ankara İlbank, Nuri Temur Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, Abdullah Aslan İstanbul Büyükşehir Belediye, Şamil Özak Ankara Aski, Ramazan Sarı Ankara Aski,

Abdulvasi Balta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi.

86 Kilogramda: Fatih Erdin İstanbul Büyükşehir Belediye, A.Batuhan Kış Ankara Tedaş, Osman Göçen İstanbul Büyükşehir Belediye, Sezai Arslan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, Namık Korkmaz Sivas Zara S.K. Fatih Altunbaş Ankara Aski

92 Kilogramda: Feyzullah Ak Çanakkale Lapseki Belediye S.K., Ahmet Bilici Ankara Tedaş, Samet Özarslan Çorum Belediye, Erhan Yaylacı Ankara Aski, Muhammed Gimri İstanbul Büyükşehir Belediye,

A.Kaan Aydın Kahramanmaraş SGK

97 Kilogramda: Burak Şahin İstanbul Sancaktepe S.K., Mustafa Sessiz İstanbul Büyükşehir Belediye,

Oktay Çiftçi Ankara Tedaş, İbrahim Bölükbaşı Ankara Aski, Polat Polatçı İstanbul Büyükşehir Belediye,

Salih Alkır Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye

125 Kilogramda: Yunus Emre Dede Ankara Aski, Salim Ercan Çorum Belediye, Hamza Özkaradeniz Kocaeli Büyükşehir Belediye, M.Enes Bandırma Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, Hüseyin Civelek Ankara İlbank, Rıza Yıldırım İstanbul Sancaktepe S.K.