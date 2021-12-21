Giriş Tarihi: 21.12.2021

‘Bu vatan beni okuttu o yüzden buradayım’ MERVE BİLKAY

İlim Yayma Ödülleri’ni kazanan 3 isim SABAH’a konuştu. Prof. Dr. Zekai Şen: Yurtdışında yaşamayı düşünmedim. Bu vatan beni okuttu, bende emeği var. O yüzden buradayım