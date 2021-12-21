Esenyurt Belediyesi’nde yatırım yok, harcama çok

Esenyurt Belediyesi'nde sular durulmuyor. İstanbul'un en yüksek bütçesine sahip ilçe belediyesinde harcamalar tartışma konusu oldu. Her ay artan personel giderlerine ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarının aksamasına tepki gösteren Esenyurt Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Togay Çoban önemli açıklamalar yaptı. Her ay meclis toplantılarında ödenek aktarma konusunun gündeme gelmesinin endişe verici olduğunu dile getiren Çoban: "Bundan 1 ay önce Ekim ayında Esenyurt Belediyesi olarak personel giderlerimizin maaşlarını ödeme noktasında sıkıntı çekiyoruz diyerek meclis gündemine yaklaşık 37 milyon 800 bin liraya yakın bir ödenek aktarma getirdiniz. Aradan bir ay geçti efendim personel maaşına paramız yetmiyor 30 milyon daha aktaracağız diyorsunuz. Bu tamamıyla basiretsizlik, beceriksizlik, bilgisizlik, öngörüsüzlüktür" dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ'NE ALINAN 600 PERSONEL KİM?

AK Parti döneminde belediyenin 3 bin 412 personeli olduğunu belirten Togay Çoban, 2 yılda 600'den fazla kişinin işe alınmasına anlam veremediğini dile getirdi. Alınan personeller ile ilgili belediye şirketi olan ESBAŞ'dan bilgi talep ettiklerini ifade eden Çoban, şirketin bilgileri gizlediğini söyledi. 2 yılda personel giderlerinde 75 milyonluk bir fark olduğunu vurgulayan Çoban, "ESBAŞ geçen yıl personel maaşı olarak her ay 16 milyon 800 bin lira ödemiş, bu yıl ise 23 milyon. Yani geçen yıl ve bu yıl arasında personel maaşı konusunda 75 milyon bir fark söz konusu olmakta. Tabloya baktığımız zaman bir personelin maaşı 8 bin 300 liraya tekabül etmektedir. Bu rakamların artışından ortaya çıkan sonuç şudur; 2020 ila 2021 yılı arasında yaklaşık 600 fazla personel alımı söz konusu olmuş. Ne kadar personelimiz var? Bize bilgi verin. Kimler nerede çalışıyor. Aldığı maaşlar nedir, ne kadar mesai yapmışlar. Ortada hiçbir bilgi yok. Personel listesini neden bize vermiyorsunuz?" diye konuştu.

HEDEFLENEN PROJELER RAFA KALKTI

Fen İşleri Müdürlüğü'nün Esenyurt'a kazandırılması hedeflenen projeleri hayata geçirmediğini belirten Çoban, müdürlük bütçesine ayrılan 70 milyonun da başka yerlere aktardığını söyledi. Esenyurt halkının hizmet beklediğini dile getiren Çoban, "2021 yılında belediyemizin kasasına 850 milyon para girdi ortada bir tane yatırım yok, bir çalışma yok sadece algı yaparak broşür dağıtma ve AK Partililer bizi çalıştırmıyor iftirası var. 2020 yılında Fen İşleri yatırım programına 224 milyon ayırdınız. Bu yatırım programı kapsamında; otopark yapılması, okul yapımı, spor tesisi, cami, kapalı pazar, kreş, sağlık merkezi, sosyal tesis yapılması hedeflenmişti. Günün sonunda bunların hiç biri Esenyurt'a ve Esenyurt halkına yapılmadı. Fen İşleri Müdürlüğünde hiçbir iş yapmadığınız için buraya ayrılan paraları başka müdürlüklere yaklaşık 70 milyon para aktardınız. Fen İşlerinde gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz tüm projeleri rafa kaldırdınız" ifadelerini kullandı