Kapalı Çarşı’da ’Lira’ rüzgarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen kabine toplantısının akabinde yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında son zamanların en büyük dalgalanması yaşandı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından hemen önce 18'i gören Dolar kuru, ekonomideki yeni yol haritasının açıklanmasıyla 11 seviyelerine kadar düştü.

KAPALI ÇARŞI'DA HAREKETLİ SABAH



Ekonomide alınan yeni tedbirlerin ardından Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında yaklaşık yüzde 33'lük değer kazanmasıyla vatandaşlar soluğu döviz bürolarında aldı. Ekonominin kalbinin attığı Kapalı Çarşı'da ise son zamanların en yoğun sabahlarından biri yaşandı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar, yastık altındaki dövizleri Lira'ya çevirmek için döviz bürolarının önünde sıraya girdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Dolar/Lira kuru 11.09'u gördü.

"MİLLİ GÖREV OLARAK GÖRÜYORUM"



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından eşiyle birlikte Kapalı Çarşı'ya gelerek yastık altındaki döviz ve altınlarını Türk Lirası'na çeviren Yalçın Can "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sonrası milli paramız tarihi değer kazandı. Alınan yeni tedbirlere çok güveniyoruz, ben de eşimle birlikte birikimimizi Lira'ya dönüştürmek istedik. Bunu milli bir görev olarak görüyorum" diye konuştu.

DEV DALGANIN ARDINDAN VİTES DÜŞTÜ



Sabah yaşanan büyük hareketliliğin ardından Kapalı Çarşı'daki döviz bürolarında alım satım fiyatlarında nispeten "temklinli" adımlar baş göstermeye başlandı. Alım ve satım fiyatları arasındaki makas açıldı, kimi döviz bürolarında Dolar ve Euro alışverişi durduruldu. Son hareketliliğin ardından tarihi değer artışı kaydeden Lira vites düşürdü, Dolar/Lira kuru 13.68'i gördü.

Piyasalardaki dalgalanmaları Kapalı Çarşı'da sıcağı sıcağına takip eden vatandaş ise temkinli bekleyişe geçti.