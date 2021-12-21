Pamuk üreticilerinin yüzünü güldürecek sözleşme imzalandı

Söke Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılan imza törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) yetkilileri, proje ortakları Söke, Aydın ve İzmir ticaret borsalarının yöneticileri ile davetliler katıldı.



VALİ KÖŞGER: "BÖLGE ÇİFTÇİSİ BU İŞİN GERÇEK OLACAĞINI GÖSTERDİ"



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılanlara hitap eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aydın Valisi iken süreci başlattığımız projenin bugün protokol yapma gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 2002-2003 yıllarında lisanslı depoculuk, Tarım Bakanlığının gündeminde olan bir konuydu. O dönem Türkiye'de gerçekleşmesi uzak bir hayal gibi görülüyordu. Ancak Aydın'a geldiğim zaman, bölgedeki çiftçilerimizin tarım konusundaki birikimleri, motivasyonları bu işin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösterdi" dedi.



"ÇİFTÇİ MALINI DEĞERİNDEN SATACAK"



Aydın Valisi olduğu dönemde 74 dönüm araziyi proje için tahsis ettiklerini anlatan Vali Köşger, "Öncelikle Söke, Aydın ve İzmir'e hayırlı olsun. Bölge çiftçisine önemli hizmetleri olacak faydalı bir iş. Çiftçi malını değerinden satacak. Piyasayı regüle edecek. Ürünün bollaştığı dönemde çiftçi ürününü satmak zorunda kalmayacak. O açıdan sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"ENSEYİ KARARTMADAN ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Konuşmasının devamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Vali Köşger şunları söyledi: "İzmir'i, Aydın'ı, Ege'si olan bir ülkede hiçbir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor, fabrikalarımız çalışıyor, 84 milyon insanımız işinin-aşının-ekmeğinin peşinde ve bu ülke üretmeye devam ediyor. Bereketli topraklarımız, çalışkan insanlarımız, genç nüfusumuz var. Allah'ın izniyle bu ülkeye hiçbir şey olmaz. Biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Enseyi karartmayacağız. Ülkemiz ne badireler atlattı, ne sıkıntılar aştı. Bu ülkenin insanı açlık-kıtlık zamanında elinde hiçbir şey olmadığı zamanda yedi düvele karşı mücadele etmiş ve üstesinden gelmiş bir millettir. Şimdi Allah'ın izniyle 84 milyonla, eğitilmiş genç bir nüfusla, ülke tarım yapmayı öğrendi, sanayiyi öğrendi, teknolojide güzel gelişmeler oluyor. İnşallah çağı yakaladık, geçeceğiz de. Bu anlamda bugün burada yapılan işin bu çalışmalara katkı sağlayacak bir iş olduğunu değerlendiriyorum. Emeği geçenlere, başta Söke Ticaret Borsasına, Aydın ve İzmir ticaret borsalarına, İZKA ve GEKA genel sekreterliklerine teşekkür ediyorum. Söke Ovası'na, 7 bin civarı çiftçimize, Aydın'a, İzmir'e ve tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."



"BU PROJE; ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNÜN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ"



Ege Bölgesi ve ülkemiz için önemli bir projenin imza töreninde bir araya geldiklerini kaydeden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Ülkemiz ve ilimizde önemli bir üretim türü olan pamuğun lisanslı depoculuk işlemlerine esas olmak üzere güdümlü proje kapsamı içinde Aydın ve İzmir illerinin ortaklaşa gerçekleştireceği bu çalışma ilimiz tarımı ve bölgemiz tarımı için önemli. İklim değişikliği ve çeşitli gelişmeler tarım ve gıdanın önemini farklı bir noktaya taşıyor. Bu bakımdan tarımsal üretimin arttırılması mevcut üretimin daha iyi bir noktaya taşınması bakımından yapılan çalışmalar da büyük önem taşıyor. Söke'deki lisanslı depo projesi ortak çalışma kültürünün, birlikte bir şeyler ortaya koymanın güzel bir örneği. Bugün bunu gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle stratejik ürün olan pamuğun daha fazla değer kazanması, değerini kaybetmeden kullanabilir boyuta taşınması bakımından lisanslı depoculuk ilimiz açısından oldukça önemli. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Açılış konuşmaların ardından, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve proje paydaşları tarafından sözleşme protokolü imzalandı. Kısa süre içinde temeli atılması hedeflenen lisanlı deponun, 2022 yılı ekim ayında hizmete girmesinin planlandığı bildirildi.