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Giriş Tarihi: 22.12.2021 00:20

Sarıyer’de kar yağışı etkili oluyor

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sarıyer’de kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nden yapılan uyarıların ardından başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Sarıyer’de etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı. Gündüz saatlerinde ara ara yağan ve kesilen kar yağışı gece saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı. İstanbul'da özellikle Sarıyer'de etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

ÇAYIRBAŞI TÜNELİ'NDE ZOR ANLAR

Sarıyer Çayırbaşı Tüneli çıkışında kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda biriken kar sebebiyle özellikle kış lastiği taktırmayan sürücüler güçlükle ilerledi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

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Sarıyer’de kar yağışı etkili oluyor
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