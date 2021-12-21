Şehitten geriye iki saç teliyle köpeği Pırtık kaldı

Pençe Şimşek
harekâtında arama tarama köpeği ile görev yapan Veteriner Uzman Çavuş Hüsamettin
Gökçe (22), teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu 28 Nisan'da şehit oldu. Şehidin sorumluluğundaki K-9 köpeği Pırtık'ı silah arkadaşları sahiplendi. Şehidin eşyaları arasında çıkan tarağındaki iki saç teline ise sözlüsü İlayda Sevim Savuk
sahip çıktı.
ÜZERİNDE FOTOĞRAFIM ÇIKMIŞ
İlayda Sevim Savuk, sözlüsüyle şehit düşmeden bir gece önce yaptığı son yazışmalarını SABAH
'a anlattı:
Hüsamettin şehit düşmeden önceki gece onu çok özlediğimi yazdım. Hüsamettin ise 'Sıkma canını güzelim. Rahat olsun için biz iyiyiz' yazdı. Sabaha iyi olduğuna dair bir fotoğraf attı. Ve aynı gün yiğidim şehit düştü. Şehit olduğunda üzerinden benim fotoğrafım çıkmış. Fotoğrafımı göreve gittiğinde cebinde taşıdığından haberim yoktu.
O SAÇ TELİ HEP YANIMDA
Her fırsatta Samsun
'dan Amasya
'daki Hüsamettin Gökçe
'nin mezarını ziyarete giden İlayda Sevim Savuk, şehidin eşyaları arasından çıkan tarağındaki iki saç telini saklıyor.
Savuk, "Birkaç ay sonra Hüsamettin'in annesi Semra annemle birlikte eşyalarına bakarken tarağı gözüme takıldı. Tarakta Hüsamettin'in iki adet saç teli vardı. Onları aldım ve bir daha yanımdan ayırmadım. Hüsamettin'i her özlediğimde o saç tellerini koklayıp onun kokusunu içime çekiyorum. O saç tellerini hiç yanımdan ayırmıyorum. Bana bıraktığı emanetlerine sahip çıkıyorum, adını yaşatmaya çalışıyorum. Ne zaman ki unutulursa ben asıl o zaman kaybederim" dedi.
Genç kız, Hüsamettin Gökçe'nin şehit düştüğü gün yanında bulunan sorumluluğundaki köpeği Pırtık'la ilgili ise şunları anlattı:
Hüsamettin köpeği Pırtık'ı çok seviyordu. O gece bulundukları bölgede çok yağmur ve silah sesi vardı. O sırada bana köpeği Pırtık'tan bahsetti. O gece elleri soğuktan donmuş, 'Pırtığın nefesiyle ısınıyorum' dedi. Pırtığın silah seslerinden hiç korkmadığını söyleyerek 'Mermiye kafa tutar benim oğlum' dedi. Her seferinde 'Bu iş parayla yapılmaz, bayrak sevgisi, vatan sevgisi lazım' derdi. Yüreği al bayrakla donanmış sevgilim benim, dediği gibi de oldu. Pırtık'ımızın mermiye kafa tuttuğu o gece Hüsamettin'im şehit düştü. Pırtık, günler sonra aç susuz yaralı bir halde bulundu. Pırtık'ın gözlerinin feri sönmüş Hüsamettin'i arar gibi bakıyormuş.